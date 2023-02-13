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Adıyaman'da 7 yaşındaki çocuk depremden 178 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

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Adıyaman'da 7 yaşındaki çocuk depremden 178 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 7 yaşındaki Hivay Üşer, 178 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 7 yaşındaki Hivay Üşer, 178 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Alitaş Mahallesi'ndeki Bozbey Apartmanı'nın enkazından, depremden 178 saat sonra 7 yaşındaki Hivay Üşer'i sağ çıkardı.

Küçük Hivay, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var." ifadelerini kullanmış ve küçük kızın sağlık ekipleriyle diyaloğuna ilişkin videoya yer vermişti.

Videoda, Bozbey Apartmanı enkazından çıkarılan Hivay Üşer, sağlık ekiplerinden "çilekli süt ve poğaça" istedi. Sağlık ekipleri de Üşer'e bu isteğini yerine getireceklerine dair söz verdi.

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Kaynak: AA / Güncel

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