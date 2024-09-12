Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınşehir Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın alt katındaki kasap dükkanına ait bacada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi.

Altınşehir Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın alt katındaki kasap dükkanına ait bacada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, binanın elektrik ve doğal gazını keserek, vatandaşları binadan tahliye etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

İtfaiye Müdürü Ali Doğan ise gazetecilere bina sakinlerini tahliye ettiklerini, dumanın çekilmesinin ardından vatandaşların yeniden binaya gireceklerini söyledi.

Bina sakini Fatih Rüştü Bereket de yangın nedeniyle panik yaşadıklarını, yangının büyümeden söndürüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

İtfaiye Güncel Yaşam Olay

Narin cinayetinde 9 kişi tutuklama talebi! Baba serbest bırakıldı, anne ve ağabey...

Narin cinayetinde 9 tutuklama talebi

 İşte Narin cinayetinde 9 şüphelinin tutuklamaya sevk gerekçeleri

İşte Narin cinayetinde 9 şüphelinin tutuklama gerekçeleri

 Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya savcılıkta verdiği cevap

Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya cevabı
Anne bir sır mı saklıyor? İfadesinde çarpıcı detaylar var

Anne'nin sakladığı sır ne? İfadesinde çarpıcı detaylar var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Müstehcenlik ne demek? Müstehcenlik suçu cezası Narin annesi tutuklandı mı, Yüksel Güran neden tutuklandı, suçu ne? Narin'in annesinin ifadesi! Narin'in annesi ne dedi? efootball 2025 ne zaman çıkacak, Türkçe Spiker var mı? Nakit para yasak mı? Nakit para kullanım limiti ne? 2 Aralık yükseleni nedir? 2 Aralık yükselen burcu 2 Kasım yükseleni nedir? 2 Kasım yükselen burcu 2 Ekim yükseleni nedir? 2 Ekim yükselen burcu 2 Eylül yükseleni nedir? 2 Eylül yükselen burcu Çanakkale elektrik kesintisi! 12-13 Eylül UEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Neslican Tay kimdir? "Demir Kadın" Neslican Tay ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay öldü mü, yaşıyor mu?
title