Adıyaman'da 62 Bin Zeytin Fidanı Dağıtıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 62 bin zeytin fidanı düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

Kahta Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde zeytin yetiştiriciliğini desteklemek ve zeytin fidan dikimini teşvik etmek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde 207 üreticiye zeytin fidanı dağıtıldı.

Törende konuşan Vali Osman Varol, kentte tarımsal üretim çeşitliliğini ve meyve ihtiyacını karşılamak amacıyla fidanlar dağıtıldığını söyledi.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Sosyal, ilçede 11 bin dekar alanda zeytin yetiştiriciliği yapıldığını olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından 62 bin zeytin fidanı çiftçilere dağıtıldı.