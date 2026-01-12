Haberler

Adıyaman'ın 6 ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Adıyaman'ın 6 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilik, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Adıyaman'ın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger, Sincik, Gölbaşı, Besni ve Tut ilçeleri ile merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde etkili olan yoğun kara karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

