Adıyaman'da 6 firari hükümlü yakalandı

Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçlarından aranan S.E, H.A, O.D, C.U, A.T. ve B.G. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.