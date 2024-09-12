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Adıyaman'da 6 bin 541 konutun kurası çekildi

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Adıyaman'da 6 bin 541 konutun hak sahipleri belirlendi. Depremin etkisiyle yapılan konutların kura çekimi AFAD Başkanlığında gerçekleştirildi.

Adıyaman'da 6 bin 541 konutun hak sahipleri belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yapılan konutlardan tamamlanan 24 bin 812 konutun kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde Adıyaman'daki 6 bin 541 konutun da hak sahipleri belirlendi.

Depremin büyük hasara neden olduğu Adıyaman'da 6 bin 541 konutun kurası AFAD Başkanlığında çekildi. Kura ile birlikte Adıyaman'da bugüne kadar teslim edilen konut sayısı toplam 16 bin 405 oldu. Son yapılan kura çekimindeki konutların büyük bir çoğunluğu Türkiye'nin en büyük şantiyesi olan İndere (Zey) bölgesinde teslim ediliyor.

Kura çekimi, AFAD Başkanlık Merkezinde video konferans sistemi ile gerçekleştirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel Emlak Yerel

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