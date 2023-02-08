Adıyaman'da 57 saat sonra enkaz altından 7 aylık bebek kurtarıldı Güncel Haberler Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazından 7 aylık bebek, Şırnak'ın Cizre ilçesinden giden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazından 7 aylık bebek, Şırnak'ın Cizre ilçesinden giden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cizre Belediyesinden Adıyaman'ın Besni ilçesine giden 4 kişilik itfaiye ekibi de bölgede arama kurtarma çalışması yürütüyor. Cizre Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan itfaiye ekibi, 7 aylık bebeği sağ çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Adıyaman İtfaiye Şırnak Güncel Haberler

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