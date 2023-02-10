Adıyaman'da 5 yaşındaki çocuk enkazdan 112 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Adıyaman'da enkazın altında kalan 5 yaşındaki Saygın İzgi, 112 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Adıyaman'da enkazın altında kalan 5 yaşındaki Saygın İzgi, 112 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri, Ali Taşar Mahallesi'nde yıkılan Merve Apartmanı'nda ses duymaları üzerine yaptıkları titiz çalışma sonucu 5 yaşındaki Saygın İzgi'yi depremden 112 saat sonra enkazdan çıkarmayı başardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

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