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Adıyaman'da 5 Katlı Binanın Altında Çıkan Yangın Korkuttu

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Adıyaman'da Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın altında bulunan işyerinde çıkan yangın, hızla yayılarak işyerini sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, üst katlarda bulunan apartman sakinleri tahliye edildi.

Adıyaman'da 5 katlı binanın altında ki işyerinde çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi 3. Çevre yolu üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Binanın altında bulunan işyerinin önünde ki paletler bilinmeyen bir nedenle yandı. Alevler hızlı bir şekilde yayılarak dükkana sıçradı. Alevler işyerini sardı.

Vatandaşlar dükkanı saran yangını itfaiye ekiplerine ihbar etti. İtfaiye ekipleri bir yandan iş yerindeki yangını söndürürken diğer yandan ateşin üst katlara sıçramaması için soğutma çalışmaları yaptı.

Olay yerine gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alınırken üst katlarda bulunan apartman sakinlerini de tahliye edildi.

Yapılan çalışmaların ardından çıkan yangın söndürüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Adıyaman İtfaiye Güncel Haberler

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