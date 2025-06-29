Adıyaman'da 5 Katlı Binada Yangın: 15 Kişi Dumandan Etkilendi

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 5 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 kişi dumandan etkilendi.

Hasan Tütün Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 15 kişi ise Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN-Kamera -ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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