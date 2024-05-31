Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'da Şehit Cem İlk ve Ortaokulu'ndaki 4 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 4 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Şehit Cem İlk ve Ortaokulu'ndaki 4 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.
İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 4 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.