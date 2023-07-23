Adıyaman'da 4 kediyi bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3'ü yavru olmak üzere 4 kediyi bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın daha önceden 'kadına karşı cinsel istismar' suçundan kaydının olduğu da öğrenildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3'ü yavru olmak üzere 4 kediyi bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi 4. Etap TOKİ'lerde ikamet eden Ahmet K. isimli şahsın, 3'ü yavru toplam 4 kediyi bıçaklayarak öldürdüğüne dair bilgi alan polis ekipleri, kısa sürede harekete geçerek belirtilen adrese gitti. Ekipleri, evdeki kedileri öldüren Ahmet K.'yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen ve daha sonra Besni Adliyesi'ne sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şahsın daha önceden 'kadına karşı cinsel istismar' suçundan kaydının olduğu da öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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