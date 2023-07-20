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Adıyaman'da 4 Farklı Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Yakalandı

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Adıyaman'ın farklı ilçelerinde düzenlenen 4 farklı uyuşturucu operasyonunda toplam 8 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda metamfetamin ve sentetik kannabinoid ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklandı.

Adıyaman'ın farklı ilçelerinde düzenlenen 4 farklı uyuşturucu operasyonunda toplam 8 kişi yakalandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içinde il merkezi, Besni, Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde yapılan aranan şahıs ve narkotik uygulamasında 307 şahıs ile 84 adet araç sorgulandı. 10 ayrı olayda 10 şüpheliye işlem yapıldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 3,40 gram metamfetamin ve 5,32 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Öte yandan, aranması bulunan 8 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak, yakalanan 8 şahıstan 7'sinin tutuklanıp cezaevine sevk edildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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