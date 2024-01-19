Adıyaman'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

ADIYAMAN'da Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman ve ilçelerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı verilerine göre, saat 23.37'de merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, Adıyaman ve ilçelerinden de hissedildi. İl genelinde başlatılan saha taramalarında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.