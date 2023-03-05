Adıyaman'da 32 saat enkazda kalan çift yaşadıkları zor anları anlattı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında 32 saat kalan çift, geçirdikleri zor saatleri anlattı.

Ali Taş Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı apartmanın birinci katında yaşayan ve 32 saat sonra enkazdan oğullarıyla çıkarılan Murat ve Müzeyyen Sırtıkara çiftinin tedavisi, Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Murat Sırtıkara, AA muhabirine, deprem sırasında önce küçük bir sarsıntı hissetmeleri üzerine uyandığını, daha sonra tarifi mümkün olmayacak düzeyde sarsıntının şiddetinin arttığını söyledi.

Bu sırada eşi ve oğluna sarıldığını, daha sonra binanın yıkıldığını belirten Sırtıkara, enkazda çok zor anlar geçirdiklerine işaret etti.

Sırtıkara, yaşadıklarını anlatırken bile o anlara döndüğünü dile getirerek, "Anlatılmaz, yaşanır ancak. Hala sallanıyoruz durduğumuz yerde. Psikolojimiz altüst oldu." dedi.

Enkaz altındayken eşi ve oğlunu teselli etmek için, enkazı temizlemek için uğraştığını aktaran Sırtıkara, şöyle devam etti:

"Konuşuyorduk, şuurumuz yerindeydi. 'Hakkınızı helal edin' dedim, helalleştik. İkinci deprem de inanılmazdı. Üçümüz birbirimizi duyuyoruz ama dışarıdakilerden hiç ses yok. 'Şimdi çıkacağız' diye elimi paramparça ettim. Kazıyorum, biraz dinleniyorum. Bizim oğlan çok panik, 'Ne oldu?' diyor, 'Az kaldı, az kaldı' dedim. O haykırış başka bir şeye benzemiyor."

Sırtıkara, seslerini komşularına duyurmayı başarıp enkaz altından kurtarıldıklarını anlatarak, "O ışığı görmemiz bile bizim için ayrı bir mucize, yeniden doğuş. Gömülmüşüz, tavanla aramızda 2-3 santimetre vardı, yavaş yavaş çöküyordu. Son bir umut ve son bir çırpınışımız, Allah rast getirdi, kurtardılar bizi." ifadelerini kullandı.

Sırtıkara, oğullarının tedavisinin Şanlıurfa'daki başka bir hastanede devam ettiğini, durumunun iyi olduğunu kaydetti.

"Şimdi söyleyince bile titreme geliyor, insan korkuyor"

Müzeyyen Sırtıkara da depremin şiddetlenmesiyle evlerinin yıkılmaya başladığını, artık her şeyin bittiğini düşündüğünü söyledi.

O anda hayatın durduğunu sandığını ifade eden Sırtıkara, "Eşim, oğlum sarıldık ama vücut kımıldamıyor, molozlar üzerimizde. Şimdi söyleyince bile titreme geliyor, insan korkuyor." diye konuştu.

Enkaz altında kendilerine ulaşıldığında çok heyecanlandığını, sonrasını hatırlayamadığını dile getiren Sırtıkara, taburcu edildikten sonra Antalya'ya kızlarının yanına gideceklerini kaydetti.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Yaşar Şimşek ise Sırtıkara çiftinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirterek, "Hastalarımız, vücutlarında enkazda kalmalarından dolayı oluşan semptomlar nedeniyle takip edildi. Fizik tedavileri devam ediyor. Durumları iyi, sağlıklı şekilde taburcu ederiz inşallah." dedi.