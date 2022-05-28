ADIYAMAN'DA 30 BİN TL'LİK HIRSIZLIĞA 1 TUTUKLAMA - Haberler

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ADIYAMAN'DA 30 BİN TL'LİK HIRSIZLIĞA 1 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'DA 30 BİN TL'LİK HIRSIZLIĞA 1 TUTUKLAMA

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, toplam 30 bin TL değerindeki eski el dokuması halı, asansör güç kaynağı ve bakır eşya çalan Necmettin C. tutuklandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, toplam 30 bin TL değerindeki eski el dokuması halı, asansör güç kaynağı ve bakır eşya çalan Necmettin C. tutuklandı.

İlçeye bağlı Hasan Tütün Mahallesi'nde, 3 evden toplam 30 bin TL değerinde eski el dokuması halı, asansör güç kaynağı ve bakır çalındığı ihbarını alan Besni Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, mahallelinin ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemede şüphelinin, Necmettin C. olduğu belirlendi. Hırsızlık şüphelisi, ekiplerin adresine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Çalınan malzemeler, sahiplerine teslim edilirken, Necmettin C. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen Necmettin C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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