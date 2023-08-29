Adıyaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Kılınç, "Gerek bugün gerek 15 Temmuz da gerekse ülkemizin birliği için büyük fedakarlıklarla mücadele ederek bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan Kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor, başta hemşerilerim olmak üzere herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış da 30 Ağustos Zaferi'nin kolay kazanılmadığını söyledi.

Milletin var olduğu ilk günden beri vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkmak için elinden gelen mücadeleyi gösterdiğini, yeri geldiğinde vatan savunması uğruna canını vermekten kaçınmadığını aktaran Alkayış, şöyle devam etti:

"Artık cephelerin arttığı, savaş türlerinin çoğaldığı ve hayatın her alanında mücadelelerin verildiği bir çağda yaşıyoruz. Bizler de ülkemizi her alanda yeni zaferlere taşımak, önümüze çıkan engelleri aşıp milletimiz için durmadan çalışmak amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hedeflenen 'Türkiye Yüzyılı' gayesini gerçekleştirip ülkemizi ve milletimizi daha müreffeh seviyelere taşıyacağız. Çalışmalarımızı bu inançla sürdürmekteyiz."

AK Parti İl Başkanı Emrah Ekran Bulucu ise Türk milletinin tarihin her döneminde altın harflerle nice destanlar yazıldığını belirtti.

Bu destanlar öyle kolay kazanılmadığını aktaran Bulucu, şunları kaydetti:

"Bize düşen görev ise ecdadımızın emaneti olan Cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza ederek canla başla hedeflerimize doğru kararlı bir şekilde ilerlemektir. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu cennet vatanı 2023'te dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olma hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. İşte bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."