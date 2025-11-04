Adıyaman'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, hırsızlık, dolandırıcılık ve alkollü araç kullanmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "alkollü araç kullanmaktan" suçlarından kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 3 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel