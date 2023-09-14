Adıyaman'da, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Raşit N., idaresindeki 38 AFJ 142 plakalı otomobil, Yasin A., idaresindeki 35 ASM 055 plakalı otomobil ve Kadir T., idaresindeki 34 DMN 586 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Yasin A., yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN