Adıyaman'da 26 Bin Ton Badem Hasadı Başladı

Adıyaman'da badem hasadı başladı. Kentte bu yıl zirai don nedeniyle 26 bin ton rekolte bekleniyor. Adıyaman Valisi Osman Varol, badem üretiminin Türkiye'de birinci sırada olduğunu belirtti ve devletin çiftçilere verdiği destekleri vurguladı.

Adıyaman'da 26 bin ton rekolte beklenen bademin hasadına başlandı.

Badem üreticiliğinde ilk sırada yer alan kentte bu yıl zirai don olması dolayısıyla 26 bin ton rekolte bekleniyor.

Kahta ilçesine bağlı Hacı Yusuf köyü yakınlarında kurulan 115 dönümlük badem bahçesinde ilk hasat yapıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadın bereketli olması temennilerinde bulundu.

Kentin badem üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını ifade eden Varol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Badem üretiminde Adıyaman'ımız ülkemizde birinci sırada. Bu belirli bir periyotta elde edilmiş bir başarı aslında. Bu başarıda en büyük pay tabii ki çiftçilerimizin, yetiştiricilerimizindir. Devletimizin verdiği birtakım destekler var. Bugün 110 bin dönüme ulaşan ekili alanlara bahçelere dönüştürebilmek için büyük bir gayret, emek gerekiyor. Dolayısıyla Adıyaman'da bu anlamda devletimizin verdiği destekleri vatandaşlarımızın sahiplenerek sonuca ulaştığı güzel örneklerden bir tanesindeyiz."

Bademin katma değerinin yüksek olduğunu belirten Varol, "Aynı zamanda çok çeşitli şekillerde değerlendirilebiliyor. Tabii üretimde bunun doğrudan bahçede, üretiminde bu sayıya ulaştıktan sonra bunun katma değerini attıracak, çeşitli ürünlere ulaştıracak mekanizmaları kurmak, tarıma dayalı bir sanayiye ulaştırmak için de çok önemli adımlar atılmış ve atılmaya da devam ediyor. Bizler bu süreçlerin tamamını devlet olarak desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise, Adıyaman'ın badem üretiminde her gün daha da geliştiğini söyledi.

Bu yıl zirai don dolayısıyla verimin düştüğünü belirten Kıyas, "Geçen yıl üretim miktarımız 43 bin ton iken, bu yıl nisan ve mayıs aylarında yaşanan don ve dolu olayları dolayısıyla verimlerimizde düşüş oldu. Bu yıl 26 bin ton bir rekolte beklemekteyiz." dedi.