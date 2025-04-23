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Adıyaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri Düzenlendi

Adıyaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri Düzenlendi
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Adıyaman'ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlerde, öğrenciler şiirler okuyarak ve yöresel oyunlar sergileyerek bayram coşkusunu yaşattı.

Adıyaman'ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kahta'da düzenlenen etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli'nın Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Yavuz Selim İlkokulunda devam eden programda, Yavuz Selim İlkokulu ve Kardelenler Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı etkinlikte, çocuklar şiirler okuyarak ve yöresel oyunlar sergiledi.

Programa, İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, AK Parti İlçe Başkanı Gafar Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, kurum amirleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Çelikhan ilçesinde de Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlik, Çelikhan Cumhuriyet meydanında devam etti.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
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