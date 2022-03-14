Adıyaman'da 214 yerleşim yeri yolu, kardan kapalı

ADIYAMAN'da, Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 214 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Merkezde 31, Besni'de 8, Çelikhan'da 17, Gerger'de 11, Kahta'da 4, Sincik'te 13 ve Tut'ta 4 olmak üzere 88 köy ile 126 mezraya ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'nce 36 ekiple yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.