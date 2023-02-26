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Adıyaman'da 21 Gün Enkaz Altında Kalan Kedi Kurtarıldı

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6 Şubat depreminin 21’inci gününde Adıyaman Çınar sitesinin enkazından çıkarılan kedi, veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

6 Şubat depreminin 21'inci gününde Adıyaman Çınar sitesinin enkazından çıkarılan kedi, veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım yaşanan kentlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları için Van'dan Adıyaman'a gelen AFAD ekipleri, bugün Çınar sitesinde enkaz altında kalan bir kediyi çıkardı. AFAD ekiplerince veterinere götürülen kedinin tedavisi yapıldı.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Adıyaman AFAD kedi Güncel Haberler

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