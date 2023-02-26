Adıyaman'da 21 Gün Enkaz Altında Kalan Kedi Kurtarıldı Güncel Haberler 6 Şubat depreminin 21’inci gününde Adıyaman Çınar sitesinin enkazından çıkarılan kedi, veterinere götürülerek tedavi altına alındı. 6 Şubat depreminin 21'inci gününde Adıyaman Çınar sitesinin enkazından çıkarılan kedi, veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım yaşanan kentlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları için Van'dan Adıyaman'a gelen AFAD ekipleri, bugün Çınar sitesinde enkaz altında kalan bir kediyi çıkardı. AFAD ekiplerince veterinere götürülen kedinin tedavisi yapıldı. Kaynak: ANKA / Güncel Adıyaman AFAD kedi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman'da 21 Gün Enkaz Altında Kalan Kedi Kurtarıldı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.