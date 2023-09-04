Adıyaman'da 2023-2024 dönemi av sezonu başladı

Adıyaman'ın dahil olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bıldırcın ve üveyik gibi 1. Grup kuşların av sezonu 26 Ağustos 2023 tarihi itibariyle başladı. Avcıların belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir.

Adıyaman'da 2023-2024 dönemi merkezi av komisyonu kararında bıldırcın ve üveyik gibi 1. Grup kuşların av sezonu başladı.

Adıyaman'ında dahil olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi için bıldırcın ve üveyik gibi I. Grup kuşlarda av 26 Ağustos 2023 tarihi itibariyle başladı.

Avcıların av gününde ve ava açık alanlarda yanlarında avcılık belgesi, avlanma pulu ve avlakta avlanma izin belgesini bulundurmaları, ayrıca avlanma süresi, avlanma zamanı, av limitleri ve avlanma usul ve esaslarına uymaları gerekiyor. - ADIYAMAN