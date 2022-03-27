ADIYAMAN'DA, 20 KÖY YOLU KARDAN ULAŞIMA KAPANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
ÇELİKHAN, ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapanırken ilçe beyaza büründü. Kar kalınlığının 30 santimi bulduğu ilçede belediye ekipleri, kar temizleme, Özel İdare Müdürlüğü ekipleri ise köy yollarını açmak için çalışma başlattı.