Adıyaman'da 2 uyuşturucu ticareti sanığına 11 yıl 6'şar ay hapis cezası - Haberler

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Adıyaman'da 2 uyuşturucu ticareti sanığına 11 yıl 6'şar ay hapis cezası

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da 2 uyuşturucu ticareti sanığına 11 yıl 6'şar ay hapis cezası

Adıyaman'da otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yargılanan 2 sanığa 11 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Adıyaman'da otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yargılanan 2 sanığa 11 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık A.C. ile H.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdığı A.C. ile H.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Öte yandan, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının kentte uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelesinin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Uyuşturucu, Adıyaman, Güncel, Haberler

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