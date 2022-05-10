Adıyaman'da 2 uyuşturucu sanığına 10'ar yıl hapis cezası - Haberler

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Adıyaman'da 2 uyuşturucu sanığına 10'ar yıl hapis cezası

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da 2 uyuşturucu sanığına 10'ar yıl hapis cezası

Adıyaman'da bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yargılanan 2 sanığa 10'ar yıl hapis ile 20 biner lira adli para cezası verildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yargılanan 2 sanığa 10'ar yıl hapis ile 20 biner lira adli para cezası verildi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık E.B. ile A.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların polis ekiplerince Gaziantep ilinden yüklü miktarda uyuşturucu getirerek satacakları esnada yakalandıklarını belirterek olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak E.B. ile A.K'nin cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10'ar yıl hapis ve 20 biner lira adli para cezasına çarptırdığı E.B. ile A.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Öte yandan, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının kentte uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelesinin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Para Cezası, Cumhuriyet, Uyuşturucu, Adıyaman, Güncel, Haberler

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