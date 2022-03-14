Adıyaman'da 2 PKK/KCK şüphelisi adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDIAdıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden M.K. tutuklandı, H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADIYAMAN (DHA) - ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI
Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden M.K. tutuklandı, H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahir ALAN/ADIYAMAN,-
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel