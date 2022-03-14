ADIYAMAN'DA 2 PKK/KCK ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Haberler

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ADIYAMAN'DA 2 PKK/KCK ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü üyelerine yönelik sürdürülen operasyonda, PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen H.G. ve M.K., adreslerinde yakalanıp, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi. (DHA)

ADIYAMAN'DA 2 PKK/KCK ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

ADIYAMAN'DA 2 PKK/KCK ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

ADIYAMAN'DA 2 PKK/KCK ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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