ADIYAMAN'DA 2 GRUP ARASINDA KAVGA 5 GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADIYAMAN'DA 2 GRUP ARASINDA KAVGA 5 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ADIYAMAN'da 2 grup arasında çıkan tekme-tokat kavgada 5 kişi, gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da 2 grup arasında çıkan tekme-tokat kavgada 5 kişi, gözaltına alındı.

Bahçecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede tekme-tokat kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title