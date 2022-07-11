ADIYAMAN'DA 2 GRUP ARASINDA KAVGA 5 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da 2 grup arasında çıkan tekme-tokat kavgada 5 kişi, gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da 2 grup arasında çıkan tekme-tokat kavgada 5 kişi, gözaltına alındı.
Bahçecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede tekme-tokat kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Güncel