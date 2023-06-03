Adıyaman'da 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri çalıntı 2 motosiklet ele geçirdi. Besni İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Yeniköy ve Çomak köylerinde yapılan kontrolde, E.P. ve H.M'nin kullandıkları plakasız motosikletlerin çalıntı olduğu tespit edildi. Çalıntı motosikletler muhafaza altına alınırken E.P. ile H.M. gözaltına alındı.