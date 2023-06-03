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Adıyaman'da 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Adıyaman'da 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri çalıntı 2 motosiklet ele geçirdi. Besni İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Yeniköy ve Çomak köylerinde yapılan kontrolde, E.P. ve H.M'nin kullandıkları plakasız motosikletlerin çalıntı olduğu tespit edildi. Çalıntı motosikletler muhafaza altına alınırken E.P. ile H.M. gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri çalıntı 2 motosiklet ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy ve Çomak köyünde çalıntı motosiklet olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Besni İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Yeniköy ve Çomak köylerinde yapılan kontrolde, E.P. ve H.M'nin kullandıkları plakasız motosikletlerin çalıntı olduğu tespit edildi.

Çalıntı motosikletler muhafaza altına alınırken E.P. ile H.M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel

Jandarma Hisarcık Adıyaman Yeniköy Güncel Haberler

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