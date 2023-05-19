Adıyaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı depremzede çocuklar ve gençler ile çeşitli etkinliklerle kutlandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı depremzede çocuklar ve gençler ile çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde kurulan çadır ve konteyner kent merkezinde, Gençlik Haftası kapsamında Kahta Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi bünyesinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Çeşitli spor branşlarında yarışların yapıldığı etkinlikte dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kahta Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, deprem nedeniyle ilk defa çadır ve konteyner kent merkezinde Gençlik Haftası etkinlikleri düzenlemenin hüznünü yaşadıklarını belirtti.