Adıyaman'da 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi korumaya alınıyor

Gerger ilçesine bağlı Konacık köyü kırsalında Fırat Nehri kıyısında kısa süre önce bulunan 1800 yıl öncesine ait askeri gözetleme kulesinde Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından inceleme yapıldı. Uzmanlar tarafından yapılan incelemenin ardından hazırlanacak raporlarla kulenin koruma altına alınacağı kaydedildi.

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