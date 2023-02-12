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Adıyaman'da 17 yaşındaki Baran, 138'inci saatte kurtarıldı

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Adıyaman'da 17 yaşındaki Baran, 138'inci saatte kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da, yıkılan apartmanın enkazında kalan Baran Bakır(17), Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri tarafından 138 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da, yıkılan apartmanın enkazında kalan Baran Bakır(17), Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri tarafından 138 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremde, Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hakkari'den, Adıyaman'a gelerek arama- kurtarma çalışmalarına katılan Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH ekipleri de, enkaz altında kalan Baran Bakır'ı kurtarma çalışması yaptı. Baran, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu,138 sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Baran Bakır, tedavi için hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, ekiplerin enkazdaki çalışmaları ise devam ediyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Adıyaman Jandarma Bitlis Güncel Haberler

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