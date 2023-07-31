Adıyaman'da 16 araç birbirine girdi: 1'i polis 2 yaralı

16 araç birbirine girdi: 1'i polis 2 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da aynı yolda 16 aracın karıştığı 4 farklı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında 100 metre aralıklarla 4 farklı kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda toplam 16 araçta maddi hasar meydana gelirken 1 polis memuru ile bir araçta bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken hasar gören 16 araç ile kazadan dolayı yol ortasına devrilen bir aydınlatma direği yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.