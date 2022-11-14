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Adıyaman'da 1578 sikke, 42 toprak testi ele geçirildi; 1 gözaltı.

Güncel Haberler

Adıyaman'da 1578 sikke, 42 toprak testi ele geçirildi; 1 gözaltı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 1578 sikke, 42 toprak testi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 1578 sikke, 42 toprak testi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.B.'nin elinde tarihi eser bulunduğu ve satmak istediği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmanın ardından Y.B.'nin adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1578 sikke, 42 toprak testi ile 1 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.B., karakola götürülürken, sikke ve toprak testiler ise Müze Müdürlüğüne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Kahta Güncel Haberler

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