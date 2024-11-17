Adıyaman'da 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli firari hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.
Adıyaman'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı yakaladı.
M.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.