Adıyaman'da 15 Yıl 5 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Adıyaman'da ilçesinde hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.