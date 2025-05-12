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Adıyaman'da 149 Kişilik Hac Kafilesi Uğurlandı

Adıyaman'da 149 Kişilik Hac Kafilesi Uğurlandı
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Adıyaman'da düzenlenen uğurlama töreninde 149 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara gönderildi. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Adıyaman'da 149 kişilik hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Havaalanında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftü Vekili Hilmi Benli, buradaki konuşmasında, hacı adaylarının kutsal topraklarda hac vazifesini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Törene, müftülük şube müdürleri, din görevlileri, hacı adaylarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Ballı - Güncel
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