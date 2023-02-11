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ADIYAMAN'DA 138'İNCİ SAATTE OTEL ENKAZINDAN CANLI ÇIKTI

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KAHRAMANMARAŞ Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Adıyaman'da, KKTC'den gelen voleybol takımının kaldığı otelde 138'inci saatte 1 erkek canlı kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Adıyaman'da, KKTC'den gelen voleybol takımının kaldığı otelde 138'inci saatte 1 erkek canlı kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde kentte Atatürk Bulvarı'nda, KKTC'den gelen Gazimağusa Türk Maarif Koleji ortaokul erkek voleybol takımı oyuncularının kaldığı otel de çöktü.

Turist Rehberleri Birliği'nin (TUREB) uygulama eğitimi kapsamında Marmara, Ege ve Akdeniz turlarının ardından gittikleri Güneydoğu eğitimi sırasında büyük depreme yakalanan 43 kişilik rehber ekibinin de bulunduğu Adıyaman'daki Isias Hotel'in enkazında, Kuzey Kıbrıs'tan Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK) arama-kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürürken nabız ve kalp atışı alındığı ve enkazda canlı olduğu anlaşıldı. 6'ıncı gününde ekipler tarafından yapılan çalışmada 138 saat sonra ismi açıklanmayan 1 erkek canlı olarak çıkartıldı. Canlı çıkartılan erkek hazır bekletilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınırken otelde ise kazı çalışmaları tekrardan başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Adıyaman Güncel Haberler

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