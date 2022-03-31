Adıyaman'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Adıyaman'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Adıyaman'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranması olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 26 farklı suçtan hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Emin Tezerdi - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Hisarcık, Gölbaşı, Güncel, Haberler

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