Adıyaman'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranması olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, 26 farklı suçtan hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Emin Tezerdi - Güncel