Adıyaman'da 13 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Adıyaman'da, silahlı yağma suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.K. jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'da hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, silahlı yağma suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yı yakaladı.
S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.