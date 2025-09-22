Haberler

Adıyaman'da 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Adıyaman'da, 'silahlı yağma' suçundan kesinleşmiş 13 yıl 12 gün hapis cezası bulunan firari bir hükümlü jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Adıyaman'da ilçesinde hakkında 13 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "silahlı yağma" suçundan hakkında suçundan 13 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
