Adıyaman'da 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Adıyaman'da, 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan hakkında suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü'yü yakaladı.

S.Ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
