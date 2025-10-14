Adıyaman'da 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Adıyaman'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan hakkında suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü'yü yakaladı.

S.Ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.