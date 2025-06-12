Adıyaman'da 12 Düzensiz Göçmen Sınır Dışı Edildi

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Adıyaman'da düzenlenen polis denetimlerinde 12 düzensiz göçmen gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. 18 göçmen ise Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ADIYAMAN'da, polis tarafından gözaltına alınan 12 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, 18 göçmen ise Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde gözaltına alınan 12 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. 18 düzensiz göçmen ise Geri Gönderme Merkez'ine gönderildi.

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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