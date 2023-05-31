Adıyaman'da 108 Kilo 850 Gram Skunk Ele Geçirildi
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Adıyaman'da 108 kilo 850 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman - Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada, 108 kilo 850 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A. emniyete götürüldü.
Adıyaman'da 108 kilo 850 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman - Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada, 108 kilo 850 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.A. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel