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Adıyaman'da 108 Kilo 850 Gram Skunk Ele Geçirildi

Adıyaman'da 108 Kilo 850 Gram Skunk Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Adıyaman'da 108 kilo 850 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman - Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada, 108 kilo 850 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A. emniyete götürüldü.

Adıyaman'da 108 kilo 850 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman - Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, 108 kilo 850 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.A. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Gölbaşı Narkotik Adıyaman Güncel Haberler

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