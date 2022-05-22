&quot;10. Yeşilay Bisiklet Turu&quot; yapıldı - Haberler

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"10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.

Adıyaman'da bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.

Yeşilay tarafından gerçekleştirilen bisiklet turu, Adıyaman Valiliği önünden başladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 bisikletlinin katıldığı tur, 3'üncü çevre yolunda devam etti ve başladığı noktada tamamlandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, gazetecilere, bu yıl 10'uncusu düzenlenen bisiklet turunda gençlerle bisiklet sürmekten keyif aldığını belirterek, "Sadece bisiklet değil her alanda gençlerin yanındayız, onları zararlı alışkanlıklardan korumak için sporu her zaman destekliyoruz. Gerekirse onlarla sporda yapacağız, onların yanında ve kalbinde olacağız." dedi.

Vatandaşlardan Elif Yılmaz İnan da bu tür etkinliklerin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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