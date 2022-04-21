Adıyaman'da 10 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu - Haberler

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Adıyaman'da 10 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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Adıyaman'da 10 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

ADIYAMAN'da, ortaokul öğrencisinin sırasını temizlemek için evden getirdiği tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırması sonucu çıkan gazdan 10 arkadaşı etkilendi.

ADIYAMAN'da, ortaokul öğrencisinin sırasını temizlemek için evden getirdiği tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırması sonucu çıkan gazdan 10 arkadaşı etkilendi. Öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Siteler Mahallesi'ndeki Emniyet Ortaokulu'nda meydana geldi. 6'ncı sınıfta eğitim gören ve ismi öğrenilemeyen öğrenci, evden getirdiği tuz ruhu ve çamaşır suyu ile teneffüste sırasını temizlemek istedi. Öğrencinin döktüğü temizlik ürünlerini karıştırmasıyla ortaya çıkan gazdan 10 arkadaşı etkilendi. Öğretmenlerin fark etmesi üzerine okula çağrılan sağlık ekibi, öğrencileri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

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