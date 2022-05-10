Adıyaman'da 1 ton 232 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

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Adıyaman'da 1 ton 232 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da 1 ton 232 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton 232 kilogram tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton 232 kilogram tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir merkezli düzenlenen operasyon kapsamında gümrük kaçağı tütüne yönelik 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 ton 232 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Adıyaman, Tütün, Güncel, Haberler

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