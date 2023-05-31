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Adıyaman'da 1 kişi silahla yaralandı

Adıyaman'da 1 kişi silahla yaralandı

Güncel Haberler

Adıyaman'da bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından silahla yaralandı. Hoca Ömer Mahallesi'nde T.T ile İ.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, T.T'nin tüfekle ateş açması sonucu İ.T. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. T.T. polis ekiplerince olayda kullandığı tüfekle yakalandı. Bu sırada tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği bir araçta hasar oluştu.

Adıyaman'da bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından silahla yaralandı.

Hoca Ömer Mahallesi'nde T.T ile İ.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, T.T'nin tüfekle ateş açması sonucu İ.T. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

T.T. polis ekiplerince olayda kullandığı tüfekle yakalandı.

Bu sırada tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği bir araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adıyaman Ömer Güncel Haberler

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